Advertising

fanpage : 'Il 15 ottobre, insieme alla divisa, ci hanno tolto la vita' Oggi, le Hostess Alitalia, si sono spogliate di tutto. - massimosab : RT @GiovanniGiuli: Hostess nude per protesta contro il dramma Alitalia - GiovanniGiuli : Hostess nude per protesta contro il dramma Alitalia - _Carmen_I : RT @IlPrimatoN: 'È un anno che noi mamme Alitalia non dormiamo. Il 15 ottobre ci hanno tolto la vita, ci hanno tolto la pelle' https://t.co… - IlPrimatoN : 'È un anno che noi mamme Alitalia non dormiamo. Il 15 ottobre ci hanno tolto la vita, ci hanno tolto la pelle' -

Ultime Notizie dalla rete : Hostess nude

La Stampa

- - > Le parole della portavoce Cristina Poggesi Cristina Poggesi, assistente di volo Alitalia dal 1997, si è fatta portavoce dellein piazza, spiegando il significato del loro gesto: 'O ggi ......e strass. Queste sono state le prove affrontate dalle ragazze per la votazione,la prima ...universitaria in scienze biologiche, lavora comee cameriera con la passione della moda, pratica ...Un flashmob è stato organizzato a Roma da ex dipendenti Alitalia: alcune hostess, infatti, sono scese in piazza e si sono spogliate davanti al Campidoglio.ROMA. Hanno lasciato in piazza solo le loro scarpe. Ma si sono spogliate di tutto: una trentina di ex hostess Alitalia hanno messo in scena oggi in flashmob per protestare contro il governo e contro l ...