Hostess Alitalia si spogliano e urlano: 'Nude, senza lavoro e dignità'. Flashmob a Roma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Singolare Flashmob in tarda mattinata delle Hostess Alitalia , scese in piazza a Roma per protestare contro "la condizione lavorativa di colleghi e colleghe in seguito all'acquisizione di Alitalia da ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Singolarein tarda mattinata delle, scese in piazza aper protestare contro "la condizione lavorativa di colleghi e colleghe in seguito all'acquisizione dida ...

Advertising

SkyTG24 : A #Roma le #hostess #Alitalia si sono spogliate delle proprie divise in un #flashmob di protesta in Campidoglio:… - Agenzia_Ansa : Flash mob delle hostess ex Alitalia in Campidoglio, via le divise. 'Simboleggia rifiuto accettare acquisizione Ita… - LaStampa : Ex Alitalia, le hostess si tolgono le divise: “Ci rifiutiamo di accettare l’acquisizione di Ita Airways” - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Flash mob delle hostess ex Alitalia in Campidoglio, via le divise. 'Simboleggia rifiuto accettare acquisizione Ita Airway… - Milan70Roberto : RT @IlPrimatoN: 'È un anno che noi mamme Alitalia non dormiamo. Il 15 ottobre ci hanno tolto la vita, ci hanno tolto la pelle' https://t.co… -