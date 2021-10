Honolulu: su Italia1 nuovo ospite per la quarta puntata dello show di Fatima Trotta e Francesco Mandelli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mercoledì 20 ottobre 2021 verrà trasmessa la quarta puntata dello show che continua nonostante un avvio in sordina che ha ampiamente deluso le aspettative. Honolulu ritorna con il suo folto cast di comici capitanato dai conduttori Fatima Trotta e Francesco Mandelli e dal duo di co-conduttori e autori i Panpers. La trasmissione torna per fare breccia nel cuore dei telespettatori con il suo quarto appuntamento che va in onda a partire dalle ore 21:20 d mercoledì 20 ottobre 2021. Tutto quello che c’è da sapere. Honolulu, ospite Taylor Mega I conduttori Fatima Trotta e Francesco Mandelli le stanno provando tutte per far risalire ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mercoledì 20 ottobre 2021 verrà trasmessa lache continua nonostante un avvio in sordina che ha ampiamente deluso le aspettative.ritorna con il suo folto cast di comici capitanato dai conduttorie dal duo di co-conduttori e autori i Panpers. La trasmissione torna per fare breccia nel cuore dei telespettatori con il suo quarto appuntamento che va in onda a partire dalle ore 21:20 d mercoledì 20 ottobre 2021. Tutto quello che c’è da sapere.Taylor Mega I conduttorile stanno provando tutte per far risalire ...

