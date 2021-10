Hockey su pista, Serie A1 2021: negli anticipi della quarta giornata vincono Lodi, Forte dei Marmi e Trissino (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Turno infrasettimanale per la Serie A1 di Hockey su pista 2021, che ha aperto quest’oggi la quarta giornata di gare, in cui si sono svolte quattro sfide, iniziando dal roboante 5-0 del Trissino, capace di sconfiggere la Telea Medical Sandrigo grazie alla doppietta di uno scatenato Andrea Malagoli. Tre punti sudati per Forte dei Marmi, che tra le mura amiche ha compito l’allungo decisivo a meno di due minuti dal termine con Domenico Illuzzi, mentre Valdagno ha accorciato nel finale sul definitivo 4-3, con gli Amatori Lodi giustizieri 5-4 del Montebello, anche qui grazie ad una rete negli ultimi minuti di Enric Torner. A chiudere temporaneamente il quadro ecco il 5-3 della Gamma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Turno infrasettimanale per laA1 disu, che ha aperto quest’oggi ladi gare, in cui si sono svolte quattro sfide, iniziando dal roboante 5-0 del, capace di sconfiggere la Telea Medical Sandrigo grazie alla doppietta di uno scatenato Andrea Malagoli. Tre punti sudati perdei, che tra le mura amiche ha compito l’allungo decisivo a meno di due minuti dal termine con Domenico Illuzzi, mentre Valdagno ha accorciato nel finale sul definitivo 4-3, con gli Amatorigiustizieri 5-4 del Montebello, anche qui grazie ad una reteultimi minuti di Enric Torner. A chiudere temporaneamente il quadro ecco il 5-3Gamma ...

