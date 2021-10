Hockey: giocatore falsifica certificato vaccinale, squalificato per 21 partite in Nhl (Di mercoledì 20 ottobre 2021) San José, 20 ott. - (Adnkronos) - Sospeso per 21 partite, senza stipendio, per aver violato il protocollo Covid-19 della National Hockey league (Nhl). È quanto accaduto ad Evander Kane, 30enne attaccante dei San José Sharks, che aveva presentato un falso certificato vaccinale contro il Coronavirus. Il giocatore è stato oggetto di un'indagine da parte della federazione nordamericana e del suo club: come ha riportato la Nhl, Kane è stato squalificato per "violazione accertata e mancanza del rispetto dei protocolli Nhl/Nhlpa (l'associazione dei giocatori) Covid-19 e non è idoneo a tornare fino a quando gli Sharks non affronteranno i New Jersey Devils il 30 novembre". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) San José, 20 ott. - (Adnkronos) - Sospeso per 21, senza stipendio, per aver violato il protocollo Covid-19 della Nationalleague (Nhl). È quanto accaduto ad Evander Kane, 30enne attaccante dei San José Sharks, che aveva presentato un falsocontro il Coronavirus. Ilè stato oggetto di un'indagine da parte della federazione nordamericana e del suo club: come ha riportato la Nhl, Kane è statoper "violazione accertata e mancanza del rispetto dei protocolli Nhl/Nhlpa (l'associazione dei giocatori) Covid-19 e non è idoneo a tornare fino a quando gli Sharks non affronteranno i New Jersey Devils il 30 novembre".

Advertising

sportli26181512 : Hockey, in NHL un giocatore falsifica certificato di vaccino: squalifica di 21 turni: Squalificato per 'violazione… - paolitiziano1 : @padadat un giocatore di hockey del Bolzano si chiamava così era fortissimo - ticinonews : Mente sulla vaccinazione, giocatore della Nhl sospeso - LuigiF97101292 : RT @miia_2018: Il giocatore professionista di hockey Tyler Bertuzzi dei Detroit Red Wings, ha annunciato in conferenza stampa che non si fa… - zamboniorama : La gente dovrebbe capire che è impossibile gestire una partita di ice hockey da spettatore. Non puoi seguire ogni d… -