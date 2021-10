Hitomi Hatakeda, caduta terribile alle parallele: grave danno al midollo spinale, è in ospedale. Salta la Finale ai Mondiali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Hitomi Hatakeda è caduta malamente dalle parallele asimmetriche durante un allenamento e la diagnosi che arriva dall’ospedale è terribile: grave danno al midollo spinale cerebrale e contusioni alle vertebre cervicali. Questo è quanto emerge da una risonanza magnetica e il cui esito è stato comunicazione dalla Federazione Ginnastica Giapponese. La 21enne è dolorante, ma cosciente e in condizioni stabili. Domani sono previsti ulteriormente esami, chiaramente non potrà essere in pedana a Kitakyushu per disputare la Finale del concorso generale individuale dei Mondiali, a cui si era qualificata col quarto punteggio e dove avrebbe potuto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021)malamente dparle asimmetriche durante unnamento e la diagnosi che arriva dall’alcerebrale e contusionivertebre cervicali. Questo è quanto emerge da una risonanza magnetica e il cui esito è stato comunicazione dalla Federazione Ginnastica Giapponese. La 21enne è dolorante, ma cosciente e in condizioni stabili. Domani sono previsti ulteriormente esami, chiaramente non potrà essere in pedana a Kitakyushu per disputare ladel concorso generale individuale dei, a cui si era qualificata col quarto punteggio e dove avrebbe potuto ...

