Higuain | spunta la clamorosa indiscrezione del “Sun”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gonzalopotrebbe dire addio al calcio giocato al termine della regular season della MLS 2021, ovvero il prossimo 8 novembre., addio MlsA riportarlo è il “Sun” ,che ha ascoltato fonti vicine all’Inter Miami, il club con cui il Pipita ha un altro anno di contratto.negli Stati Uniti sta deludendo molto: in poco più di un anno ha collezionato 35 presenze e realizzato solo 11 gol. Soprattutto, è stato aspramente criticato per il suo stato di forma tutt’altro che da atleta. Un atteggiamento che non piace al club di Miami e all’allenatore Phil Neville, che più volte ha ribadito la sua volontà di allontanare il Pipita per favorire l’arrivo di nuovi colpi. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.