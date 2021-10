Highlights Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 114-121 | NBA 2021 2022

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Buona la prima perche espugna lo Staples Center di Lose batte 121-114 idi LeBron James e Anthony Davis. L’inizio però sorride alla coppia stellare di LA che trascina i suoi sul +10 nel primo quarto. La reazione arriva ma il vantaggio c’è solo nell’ultimo periodo. Curry chiude con una tripla doppia: 21 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Venti punti invece per Jordan Poole. Straordinari ma non a sufficienza LeBron e Anthony Davis, rispettivamente autori di 34 punti, 11 rimbalzi e 33 punti e 11 rimbalzi. SportFace.

Nella gara della prima notte Nba della stagione 2021 - 22, i Golden State Warriors superano in trasferta per 121 - 114 i Angeles Lakers. La Nba è ripartita e per questa 75esima edizione è stato realizzato uno spot strepitoso: ecco 10 chicche, dall'omaggio a Kobe Bryant a LeBron James ...