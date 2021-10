Highlights e gol Chelsea-Malmo 4-0 | Champions League 2021 2022 VIDEO

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilcon glie i gol di4-0, match valido per la terza giornata della fase a gironi della. Dopo nove minuti dall’inizio della sfida Christensen aggancia un pallone in area e conclude con rapidità firmando l’1-0, e al 21? Jorginho segna il raddoppio su calcio di rigore, concesso dall’arbitro per fallo di Nielsen su Lukaku all’interno della sua area di rigore. Al 48? ripartenza dei padroni di casa con Hudson-Odoi che gioca il pallone per Havertz il quale conclude in rete da distanza ravvicinata. Dieci minuti dopo altro rigore di Jorginho per il 4-0. SportFace.

Advertising

infoitsport : Manchester United Atalanta 0-2: risultato, gol e highlights della partita di Champions - SkySport : #SpartakMoscaLeicester 3-4, gol e highlights. Rimonta foxes nel girone del #Napoli ? LIVE SU SKY SPORT 4K Domani d… - sportli26181512 : Spartak Mosca-Leicester 3-4, gol e highlights. Rimonta foxes nel girone del Napoli: Succede di tutto in un girone p… - sportli26181512 : Spartak Mosca-Leicester: video, gol e highlights: Spettacolare 4-3 nella terza partita del girone C dell'Europa Lea… - CorJuve : #Under23 #AlbinoLeffeJuve ?? #highlights e gol della partita Guarda il gol di @kaiojorgeramos -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Video/ Palermo Foggia (3 - 0): netto successo dei rosanero (Serie C) Ricordiamo anche le formazioni con cui le due squadre erano scese in campo. Il Palermo si era schierato con un ...di Fabio Belli) Video/ Taranto Vibonese (0 - 0): finisce a reti bianche (Serie C) SI ... quattro pareggi e due sconfitte, è una squadra che segna poco (sette) ma subisce ancora meno (sei ...Highlights Zenit Juventus: una partita fondamentale per i bianconeri di Allegri per continuare a fare bene in Champions League.Gioca a Superscudetto. Nella terza giornata di Champions League, l’Atalanta vola a Old Trafford per affrontare il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Il Manchester United, d’altra parte, non può a ...