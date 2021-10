Highlights e gol Atletico Madrid-Liverpool 2-3, Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gli Highlights ed i gol di Atletico Madrid-Liverpool 2-3, incontro valevole per la terza giornata della Champions League 2021/2022. Nel primo tempo succede di tutto. Gli inglesi vanno subito sullo 0-2. Prima una bellissima giocata di Salah al 8? e poi un gran bolide di destro da parte di Keita sembrano mettere totalmente in discesa la serata dei Reds. Gli spagnoli però non mollano e tra il 20? ed il 34? la pareggiano: ci pensa Griezmann con una doppietta. L’attaccante francese, però, al 7? della ripresa vanifica tutto con un brutto fallo che gli costa il cartellino rosso diretto. Il Liverpool ne approfitta ed al 31? della ripresa sigla il definitivo 2-3. Ci pensa lo stesso Salah dal dischetto. SALAH: 0-1 KEITA: 0-2 GRIEZMANN: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Glied i gol di2-3, incontro valevole per la terza giornata della. Nel primo tempo succede di tutto. Gli inglesi vanno subito sullo 0-2. Prima una bellissima giocata di Salah al 8? e poi un gran bolide di destro da parte di Keita sembrano mettere totalmente in discesa la serata dei Reds. Gli spagnoli però non mollano e tra il 20? ed il 34? la pareggiano: ci pensa Griezmann con una doppietta. L’attaccante francese, però, al 7? della ripresa vanifica tutto con un brutto fallo che gli costa il cartellino rosso diretto. Ilne approfitta ed al 31? della ripresa sigla il definitivo 2-3. Ci pensa lo stesso Salah dal dischetto. SALAH: 0-1 KEITA: 0-2 GRIEZMANN: ...

