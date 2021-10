Highlights Bursaspor-Virtus Bologna 83-101 | Eurocup 2021 2022 basket VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilcon glidi83-101, sfida valida per la prima giornata dell’di. Successo esterno dei ragazzi di Scariolo, che debuttano con una convincente vittoria. Ben sette i giocatori in doppia cifra guidati da Hervey, miglior realizzatore con 18 punti. Inizia nel migliore dei modi l’avventura europea per le Vnere, reduci dalla finale persa nella scorsa stagione. In alto e di seguito le immagini salienti del match. SportFace.