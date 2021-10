“Hanno violato il mio nido”, lo sfogo di Chiara Biasi dopo il furto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si sfoga su Instagram Chiara Biasi, dopo il furto che ha subito nella sua casa di Milano. Spaventata e demoralizzata, l’influencer ha scritto una lunga lettera ai suoi follower per raccontare l’accaduto: le sono stati portati via oggetti per un valore di migliaia di euro. Ma, soprattutto, la ragazza ha parlato del valore affettivo che molte delle cose che le sono state rubate avevano per lei. “Mi sento avvilita, delusa e ancora molto traumatizzata. Sono una donna autonoma, indipendente, forte e che vive sola per scelta ma, nonostante ciò, la sensazione che ho provato quando ho aperto la porta di casa quella notte non la auguro davvero a nessuno, perché l’idea che avrei potuto trovarmi quelle persone davanti mi rabbrividisce da quando ho ripreso coscienza. Si sono portati via un pezzo della mia vita intera, dal giorno ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si sfoga su Instagramilche ha subito nella sua casa di Milano. Spaventata e demoralizzata, l’influencer ha scritto una lunga lettera ai suoi follower per raccontare l’accaduto: le sono stati portati via oggetti per un valore di migliaia di euro. Ma, soprattutto, la ragazza ha parlato del valore affettivo che molte delle cose che le sono state rubate avevano per lei. “Mi sento avvilita, delusa e ancora molto traumatizzata. Sono una donna autonoma, indipendente, forte e che vive sola per scelta ma, nonostante ciò, la sensazione che ho provato quando ho aperto la porta di casa quella notte non la auguro davvero a nessuno, perché l’idea che avrei potuto trovarmi quelle persone davanti mi rabbrividisce da quando ho ripreso coscienza. Si sono portati via un pezzo della mia vita intera, dal giorno ...

