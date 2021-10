Hanno girato un film nello spazio (e non è Mission Impossible) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Russia batte Hollywood (e gli Stati Uniti) e completa le riprese del primo film girato nello spazio. Prima di Tom Cruise – che volerà in orbita per le riprese del prossimo capitolo di Mission Impossible in collaborazione con SpaceX - la coproduzione tra l’agenzia spaziale russa Roscosmos e Pervyj Kanal, emittente televisiva con base a Mosca è riuscita a realizzare Challenge, un film che racconterà la storia di un chirurgo chiamato a partire per lo spazio per un intervento d’urgenza ad uno dei passeggeri della Stazione Spaziale Internazionale. Ma, invece di passare la palla agli effetti speciali e ricostruire tutto con un telo verde e gli attrezzi di scena, la troupe composta dal regista Klim Shipenko e dall’attrice Yulia Peresild ha preso una ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Russia batte Hollywood (e gli Stati Uniti) e completa le riprese del primo. Prima di Tom Cruise – che volerà in orbita per le riprese del prossimo capitolo diin collaborazione con SpaceX - la coproduzione tra l’agenzia spaziale russa Roscosmos e Pervyj Kanal, emittente televisiva con base a Mosca è riuscita a realizzare Challenge, unche racconterà la storia di un chirurgo chiamato a partire per loper un intervento d’urgenza ad uno dei passeggeri della Stazione Spaziale Internazionale. Ma, invece di passare la palla agli effetti speciali e ricostruire tutto con un telo verde e gli attrezzi di scena, la troupe composta dal regista Klim Shipenko e dall’attrice Yulia Peresild ha preso una ...

Challenge è il primo film a essere girato nello spazio Battuti Tom Cruise e Mission Impossible, la produzione russa è riuscita a salire su una navicella Soyuz e a girare una parte del film sulla ISS

