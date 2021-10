Halloween Mania | ecco gli episodi delle serie tv che potete rivedere il 31 ottobre

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La notte diè perfetta per riguardare tutti glia temanostretv preferite, e magari scoprirne di nuove proprio guardando quella singola puntata il 31. Abbiamo raggruppato alcuni dei nostripreferiti, fateci sapere i vostri. Brooklyn 99 e la notte di– ComputerMagazine.itCi sono due categorie di persone: quelle che si travestono da strega, da hobbit, da Batman e altro, e vanno a ballare nelle discoteche. E poi c’è quella categoria di persone che ignorano i continui “dolcetto o scherzeeeetto?” urlati da dietro la porta di casa, si mangiano popcorn e caramelle, e guardano un film horror o, in questo caso, unatv familiare, in completa tranquillità. Che ci piaccia o no infatti, la notte di ...