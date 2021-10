Halloween al cinema Visionario. Domenica 31 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tremate, tremate, le streghe son tornate… così recitava una vecchia filastrocca per bambini.Poi la strofa è diventata slogan del movimento femminista negli anni ’70, e noi l’abbiamo presa in prestito come sottotitolo dello speciale di Halloween al Visionario. Nella notte delle streghe, un doppio programma bizzarro e disturbante porterà sul grande schermo la rivincita delle “final girls” e una provocante (e letale!) fattucchiera. ore 19:30Halloween KILLS in VERSIONE ORIGINALEUna “final girl” è, letteralmente, l’ultima sopravvissuta di un film horror: spesso la più casta e innocente, è quella che riesce a sfuggire o a sconfiggere l’assassino e a rimanere viva fino alla fine del film.Jamie Lee Curtis è la Final Girl per eccellenza, e questo film segna la sua rivincita contro Michael Myers.Prodotto e musicato dal maestro dell’horror ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tremate, tremate, le streghe son tornate… così recitava una vecchia filastrocca per bambini.Poi la strofa è diventata slogan del movimento femminista negli anni ’70, e noi l’abbiamo presa in prestito come sottotitolo dello speciale dial. Nella notte delle streghe, un doppio programma bizzarro e disturbante porterà sul grande schermo la rivincita delle “final girls” e una provocante (e letale!) fattucchiera. ore 19:30KILLS in VERSIONE ORIGINALEUna “final girl” è, letteralmente, l’ultima sopravvissuta di un film horror: spesso la più casta e innocente, è quella che riesce a sfuggire o a sconfiggere l’assassino e a rimanere viva fino alla fine del film.Jamie Lee Curtis è la Final Girl per eccellenza, e questo film segna la sua rivincita contro Michael Myers.Prodotto e musicato dal maestro dell’horror ...

