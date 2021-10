Halloween a fumetti | arrivano le Murder Ballads

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 26 ottobre la collana Oscar Ink di Mondadori si arricchisce di un nuovo titolo:, scritto da Micol Arianna Beltramini e disegnato da Daniele Serra, tre volte vincitore del British Fantasy Award come miglior artista (2012, 2017 e 2021).? Laballad è un sottogenere della ballata basato su fatti di cronaca particolarmente cruenti, che restano impressi nella memoria collettiva soprattutto attraverso il loro adattamento musicale; nel 1996 Nick Cave ha intitolatoun album di struggente bellezza, visivamente incarnato dall’omicidio di Kylie Minogue nel video del singolo Where The Wild Roses Grow. Il volume Gli adattamenti araccolti in questo volume non si limitano a raccontare gli ...