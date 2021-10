Haaland Chelsea | Tuchel | «Parliamo spesso di lui | vedremo cosa succederà»

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Thomas, tecnico del, ha commentato le voci che vorrebbero il club in procinto di dare l’assalto adAi microfoni della BILD, il tecnico delThomasha parlato del possibile acquisto di Erling. DICHIARAZIONI – «Abbiamo parlato di lui un paio di volte nel corso della finestra di calciomercato. Sembrava però irrealistico e impossibile un suo arrivo. Certamentedi lui, perchéè un giocatore fantastico, anche se non credo che non fossimo davvero vicini a prenderlo. Manelle prossime settimane». L'articolo proviene da Calcio News 24.

5 Thomas Tuchel ha vinto il premio 'Allenatore dell'anno' assegnato da Sport Bild. Il tecnico delha rivelato come il club abbia cercato Erling, prima di optare per Romelu Lukaku: 'Abbiamo parlato di lui un paio di volte nel corso della finestra trasferimenti. Sembrava però ...trascinatore ma la nuova nidiata olandese è già competitiva. Tra Besiktas e Sporting in ... Facile il compito delcol Malmoe. In Europa League due italiane col vento in poppa. Il Napoli, ...Premiato da da Sport Bild come “Allenatore dell’anno”, Thomas Tuchel apre all‘arrivo di Erling Haaland e fa sognare i tifosi del Chelsea. Tuchel: “Haaland? Un giocatore fantastico” Inoltre aggiunge: “ ...L'allenatore del Chelsea, Tuchel, durante un'intervista, ha svelato alcuni retroscena su Haaland senza chiudere ad un possibile acquisto nei prossimi mesi ...