Gwen Stefani | curiosità su un’artista poliedrica | dal punk dei No Doubt all’età adulta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Life&People.itè per molti fan del pop una delle artiste che più cambi di look e di stile musicale ci ha regalato nel corso degli anni. La cantante statunitense si è fatta conoscere e apprezzare anche e soprattutto alla luce del suo trasformismo e di una versatilità che in poche altre colleghe sono riuscite a sfoggiare. Una varietà di mood che non ha certo snaturato la sua essenza musicale, trascinante,e originale. Fra lesuche vale la pena ricordare ai più giovani c’è di certo il suo ruolo chiave nella band “No”. Ve la ricordate la hit Don’t speak? Siamo certi di sì, soprattutto se fate parte della generazione dei Millennials. La canzone era il singolo di punta di Tragic Kingdom diventato uno dei pezzi di ...

Advertising

sempreamelia : Jennie ha messo rich girl di gwen Stefani nella playlist donna di cultura - marika_donne : RT @KyriakosJabo: Le scene iniziali sono praticamente una citazione di 'Cool' di Gwen Stefani!!! #Cuori - itstefania1 : In pratica la trama tra Alberto-Delia-Cesare si può riassumere nel video 'Cool' di Gwen Stefani Prodotto perfetto p… - Ema_poet : RT @KyriakosJabo: Le scene iniziali sono praticamente una citazione di 'Cool' di Gwen Stefani!!! #Cuori - KyriakosJabo : Le scene iniziali sono praticamente una citazione di 'Cool' di Gwen Stefani!!! #Cuori -

Ultime Notizie dalla rete : Gwen Stefani

CheMusica

Scelti come outfit imprescindibile del loro look da artisti della scena rapper come Tupac, sono entrati ufficialmente nel mondo del pop grazie a star come, che li ha indossati per la ...... è stata una meteora della cui luminosità hanno approfittato intere generazioni di pop star più ambiziose e scafate di lei: da Madonna a Cyndi Lauper, daa Lady Gaga. La frontwoman dei ...Su viso e corpo di molte dive over 50 sembra si sia fermato il tempo. Da Cindy Crawford a Monica Bellucci a Jennifer Aniston ecco i segreti della loro beauty routine e il loro stile di vita ...Da Kitty Spencer a Gèraldine Guyot e Miriam Leone: i matrimoni dei vip nel 2021 con gli abiti da sposa più belli da cui trarre ispirazione.