Guerra alla Lamorgese. Il piano della Meloni mette all’angolo Salvini. FdI rilancia la raccolta firme online. L’attacco scopre il fianco alla Lega (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prima o poi dovrà passare dalle parole – e dalle petizioni – ai fatti. Questo il destino di Giorgia Meloni che non perde occasione per criticare la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, senza mai affondare il colpo ma preferendo, come annunciato ieri sui propri social, lanciare una petizione per sfiduciare la titolare del Viminale. “Lamorgese è l’unico Ministro al mondo che usa il pugno duro con manifestanti e lavoratori pacifici e – allo stesso tempo – consente a violenti e delinquenti organizzati di organizzare maxi rave party o rovinare le proteste altrui”, si legge sull’account Twitter della leader di Fratelli d’Italia in cui viene riportato il sito per effettuare le sottoscrizioni. Pagina web su cui, si legge, che “i sottoscrittori chiedono ai parlamentari di sostenere e votare la mozione di sfiducia preparata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prima o poi dovrà passare dalle parole – e dalle petizioni – ai fatti. Questo il destino di Giorgiache non perde occasione per criticare la ministra dell’Interno, Luciana, senza mai affondare il colpo ma preferendo, come annunciato ieri sui propri social, lanciare una petizione per sfiduciare la titolare del Viminale. “è l’unico Ministro al mondo che usa il pugno duro con manifestanti e lavoratori pacifici e – allo stesso tempo – consente a violenti e delinquenti organizzati di organizzare maxi rave party o rovinare le proteste altrui”, si legge sull’account Twitterleader di Fratelli d’Italia in cui viene riportato il sito per effettuare le sottoscrizioni. Pagina web su cui, si legge, che “i sottoscrittori chiedono ai parlamentari di sostenere e votare la mozione di sfiducia preparata ...

