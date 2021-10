Guatemala | ex militari irrompono nel Congresso

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un centinaio di agenti anti-sommossa della Polizia Civile Nazionale (PNC) delstanno tentano di riprendere il controllo deldel Paese centroamericano, dopo che è stato invaso con la forza da un gruppo di ex. Essi chiedono risarcimenti e compensazioni per i loro servizi nel conflitto civile del 1960-1996., ex

Ultime Notizie dalla rete : Guatemala militari

Città del, 20 ott 06:50 - Un centinaio di exha fatto irruzione nel Parlamento delper costringere le autorità a soddisfare una richiesta di indennizzo economico per quanto fatto ...... Cile, Brasile,, El Salvador, Costa Rica e Panama. ECUADOR IN EMERGENZA In Ecuador la ... ordinando la mobilitazione di agenti di polizia e: "Da subito le nostre Forze Armate e la ...In Guatemala ex militari irrompono con la forza nel Congresso. Essi chiedono risarcimenti per i loro servizi nel conflitto civile.Dopo aver protestato per più di due ore davanti al Congresso, gli ex militari hanno sfondato le porte del parcheggio e sono entrati nell’edificio. Da più di una settimana i veterani in pensione stanno ...