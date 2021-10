Green Pass, Ue: Stati possono riconoscere vaccino Sputnik (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il “riconoscimento” della vaccinazione con Sputnik, il vaccino russo in rolling review all’Ema da marzo, ai fini dell’ottenimento del Green Pass “può essere decisa a livello nazionale. Di base è una decisione nazionale”, anche se naturalmente qualsiasi provvedimento assunto in merito deve essere “senza discriminazioni” nei confronti delle persone provenienti da altri Stati Ue. Lo ricorda il portavoce della Commissione Europea Christian Wigand, a Bruxelles durante il briefing con la stampa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il “riconoscimento” della vaccinazione con, ilrusso in rolling review all’Ema da marzo, ai fini dell’ottenimento del“può essere decisa a livello nazionale. Di base è una decisione nazionale”, anche se naturalmente qualsiasi provvedimento assunto in merito deve essere “senza discriminazioni” nei confronti delle persone provenienti da altriUe. Lo ricorda il portavoce della Commissione Europea Christian Wigand, a Bruxelles durante il briefing con la stampa. L'articolo proviene da Italia Sera.

