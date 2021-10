Green pass, l’ipotesi della fine tra un mese: ecco perché non servirà fino al 31 dicembre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Due numeri che vanno insieme: il 90% di vaccinati e 34 giorni. Tanto potrebbe essere necessario per arrivare al superamento delle misure di contenimento che ancora ci portiamo dietro: mascherine, distanziamento e Green pass. Delle prime due aveva già parlato la scorsa settimana il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo Sileri, dicendo che la possibilità di andare oltre era «molto, molto vicina». Del Green pass parla ora il generale Figliuolo, legandolo alla soglia del 90% di vaccinati. Figliuolo: «Col 90% di vaccinati via l’obbligo di Green pass» «Quando raggiungeremo il 90% dei vaccinati, e se poi i comportamenti continueranno ad essere responsabili come stiamo facendo tutti noi e le curve confermeranno l’andamento attuale, credo che il governo penserà un qualcosa che potrà andare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Due numeri che vanno insieme: il 90% di vaccinati e 34 giorni. Tanto potrebbe essere necessario per arrivare al superamento delle misure di contenimento che ancora ci portiamo dietro: mascherine, distanziamento e. Delle prime due aveva già parlato la scorsa settimana il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo Sileri, dicendo che la possibilità di andare oltre era «molto, molto vicina». Delparla ora il generale Figliuolo, legandolo alla soglia del 90% di vaccinati. Figliuolo: «Col 90% di vaccinati via l’obbligo di» «Quando raggiungeremo il 90% dei vaccinati, e se poi i comportamenti continueranno ad essere responsabili come stiamo facendo tutti noi e le curve confermeranno l’andamento attuale, credo che il governo penserà un qualcosa che potrà andare ...

Advertising

ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - borghi_claudio : Com'era quella che il green pass è l'unico sistema per poter riaprire le piste? - borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - BrunaOsimo : Laura Granato, la senatrice senza green pass | Il Caffè di Massimo Gramellini- - WillyCoyote6 : RT @byoblu: L'ex maresciallo dei #Carabinieri Vincenzo Drosi, in diretta a Byoblu, ha dichiarato che, riguardo al green pass,'Il malcontent… -