Green pass lavoro, tamponi in farmacia anche oltre orario e in giorni chiusuraIl (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Green pass lavoro obbligatorio, le farmacie potranno fare i tamponi rapidi anche oltre gli orari di servizio e nei giorni di chiusura. La Fofi, Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, ringrazia il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, generale Francesco Figliuolo, "per aver accolto la sua proposta di ampliare l'esecuzione dei tamponi rapidi nelle farmacie, al fine di rispondere all'obbligo della certificazione verde sui luoghi di lavoro. Il commissario straordinario, sentito il ministero della Salute – sottolinea la Fofi in una nota – ha infatti chiesto alle Regioni e alle Province autonome di agevolare le farmacie affinché 'possano continuare a effettuare i tamponi antigenici rapidi ...

