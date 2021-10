Green pass lavoro, in Austria obbligatorio dal primo novembre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Anche l’Austria fa ricorso a Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, mentre tornano a salire i contagi di covid-19. A partire dal primo novembre sarà necessario esibire il passaporto verde per lavorare a contatto con altre persone. Le autorità sanitarie faranno dei controlli a campione per verificare il rispetto delle nuove regole. In caso di mancato possesso del Green pass, il datore di lavoro dovrà pagare un’ammenda di 3600 euro e il dipendenti di 500, ha annunciato il ministro del lavoro, Martin Kocher. Kocher ha auspicato che i datori di lavoro facciano rispettare le norme, aggiungendo che sarà possibile mettere in smart working chi non vuole esibire il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Anche l’fa ricorso asui luoghi di, mentre tornano a salire i contagi di covid-19. A partire dalsarà necessario esibire ilaporto verde per lavorare a contatto con altre persone. Le autorità sanitarie faranno dei controlli a campione per verificare il rispetto delle nuove regole. In caso di mancato possesso del, il datore didovrà pagare un’ammenda di 3600 euro e il dipendenti di 500, ha annunciato il ministro del, Martin Kocher. Kocher ha auspicato che i datori difacciano rispettare le norme, aggiungendo che sarà possibile mettere in smart working chi non vuole esibire il ...

