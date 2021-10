Green pass, Granato (Alternativa c’è) a iNews24: “Vogliono torturare le persone per costringerle a vaccinarsi” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Intervista esclusiva per iNews24 alla senatrice di Alternativa c’è, Bianca Laura Granato, il giorno dopo la sua sospensione per non aver mostrato il Green pass obbligatorio per accedere a Palazzo Madama. Dopo la sua sospensione per 10 giorni, oggi l’Ufficio di Presidenza ha deciso che i senatori che non esibiranno il Green pass all’ingresso non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Intervista esclusiva peralla senatrice dic’è, Bianca Laura, il giorno dopo la sua sospensione per non aver mostrato ilobbligatorio per accedere a Palazzo Madama. Dopo la sua sospensione per 10 giorni, oggi l’Ufficio di Presidenza ha deciso che i senatori che non esibiranno ilall’ingresso non L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

borghi_claudio : Draghi sta dicendo numeri senza senso. Dice che da quando è stato messo il green pass per il lavoro i decessi sono… - borghi_claudio : Per la precisione Draghi ha affermato alla Camera che dal decreto estensione green pass sui luoghi di lavoro si son… - borghi_claudio : Com'era quella che il green pass è l'unico sistema per poter riaprire le piste? - GMarcuccio : RT @FrancoBechis: Rai, Mediaset e La7 non si fidano del vaccino e del green pass: a casa loro pretendono il tampone - SoniaLaVera : RT @borghi_claudio: Il numero di decessi il giorno dell'approvazione del decreto green pass i morti erano stati 66 -