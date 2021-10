Green economy, investono oltre 441mila aziende italiane (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono oltre 441mila le aziende che nel quinquennio 2016-2020 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti Green: il 31,9% delle imprese nell’industria e nei servizi ha investito, nonostante la crisi causata dalla pandemia, in tecnologie e prodotti Green, valore che sale al 36,3% nella manifattura. E’ quanto emerge dal Rapporto GreenItaly, arrivato alla dodicesima edizione, realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, con la collaborazione del Centro Studi Tagliacarne e con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica. Al rapporto hanno collaborato Conai, Novamont, Ecopneus; molte organizzazioni e oltre 40 esperti. Queste imprese, si legge nel rapporto, hanno un dinamismo sui mercati esteri superiore al resto del sistema produttivo italiano, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sonoleche nel quinquennio 2016-2020 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti: il 31,9% delle imprese nell’industria e nei servizi ha investito, nonostante la crisi causata dalla pandemia, in tecnologie e prodotti, valore che sale al 36,3% nella manifattura. E’ quanto emerge dal RapportoItaly, arrivato alla dodicesima edizione, realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, con la collaborazione del Centro Studi Tagliacarne e con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica. Al rapporto hanno collaborato Conai, Novamont, Ecopneus; molte organizzazioni e40 esperti. Queste imprese, si legge nel rapporto, hanno un dinamismo sui mercati esteri superiore al resto del sistema produttivo italiano, ...

