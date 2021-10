Advertising

sportli26181512 : Graziano Cesari: 'Orsato? Andava fermato per quello che ha detto': 'Le parole dell'arbitro a Cristante non sono con… - pccpla : RT @AncelottiIl: Graziano Cesari è un Carlo Conti che non ce l'ha fatta - constantinesimo : @AndreSuspended_ ognuno ha la sua opinione, non è perché lo dice graziano cesari che è più di là che di qua che all… - AndreaPropato : Graziano #Cesari a #Mediaset:'L'intervento del giocatore del Porto è scorretto ai danni di Bennacer. Il giocatore d… - Negan_terror : @dragonerossoen1 @BringMeTheBriga Sembra impossibile infatti. Graziano Cesari parla di errore gravissimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Graziano Cesari

Corriere dello Sport

Fosse per, ex arbitro internazionale, nato a Parma ma genovese d'adozione, da designatore si sarebbe arrabbiato, ma moltissimo, non per gli errori ("Bisogna concederli ad un arbitro") ...A seguire, sempre sull'ammiraglia Mediaset, ricco post - partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Mauro Tassotti, Riccardo Ferri, Sandro Sabatini, eper tutti i casi da ...Le parole dell’ex arbitro sull’episodio di Juventus-Roma Fosse per lui, avrebbe fermato Orsato più per quello che ha detto che per quello che ha fatto. Fosse per lui, farebbe ripassare all’arbitro di ...Juventus-Roma, proseguono i commenti negativi all'operato di Orsato sul famigerato episodio del rigore: il fischietto nella bufera ...