Graziano Cesari all’attacco: “Orsato andava fermato per quello che ha detto” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non si placano le polemiche sull’arbitro Orsato. Tutto è nato dalla mancata concessione della regola del vantaggio in Juventus-Roma, Abraham è andato in gol, ma il fischietto di gara ha concesso il calcio di rigore ai giallorossi, poi sbagliato da Veretour. “Sul rigore non c’è vantaggio”, ha detto l’arbitro nello spogliatoio al centrocampista Cristante. Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’ l’ex arbitro Graziano Cesari è stato molto duro: “Il vantaggio? Ovviamente deve esserci una chiara occasione da rete, non deve esserci nessuno che può ribattere, l’attaccante deve agire pressoché da solo e in perfetta coordinazione. Il caso di Abraham è l’episodio perfetto per spiegare cosa significhi dare un vantaggio. E il tocco di mano di Mkhitaryan, a meno che non si voglia andare dal dentista, è un movimento naturale di uno ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non si placano le polemiche sull’arbitro. Tutto è nato dalla mancata concessione della regola del vantaggio in Juventus-Roma, Abraham è andato in gol, ma il fischietto di gara ha concesso il calcio di rigore ai giallorossi, poi sbagliato da Veretour. “Sul rigore non c’è vantaggio”, hal’arbitro nello spogliatoio al centrocampista Cristante. Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’ l’ex arbitroè stato molto duro: “Il vantaggio? Ovviamente deve esserci una chiara occasione da rete, non deve esserci nessuno che può ribattere, l’attaccante deve agire pressoché da solo e in perfetta coordinazione. Il caso di Abraham è l’episodio perfetto per spiegare cosa significhi dare un vantaggio. E il tocco di mano di Mkhitaryan, a meno che non si voglia andare dal dentista, è un movimento naturale di uno ...

Advertising

CalcioWeb : Graziano #Cesari torna sull'episodio di #JuventusRoma: le dure dichiarazioni sull'arbitro #Orsato - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Serie A. Graziano Cesari: «Orsato? Andava fermato per quello che ha detto»' - Ilovepalermoca… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Serie A. Graziano Cesari: «Orsato? Andava fermato per quello che ha detto»' - Ilovepalermoca… - sportli26181512 : Cesari duro con Orsato: 'Dopo Juve-Roma andava fermato': Graziano Cesari, ex arbitro e oggi opinionista tv, è...… - infoitsport : Graziano Cesari: 'Meno arbitri con manie di protagonismo. Orsato? Sbagliato quello che ha detto' -