(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele, ha parlato a margine del Consiglio FIFA esprimendo la suaetà all’ipotesi di undue. “Sono tentativi di proposte che generano conflitti di cui il calcio non ha bisogno. Sono dannosi.per due ragioni, una sportiva e una commerciale.in fase di rinnovo contratti. Sponsor e partner non accettano nella maniera più assoluta la riduzione delle finestre e, in caso, non avrebbero più interesse a sostenere il sistema. Per noi sarebbe la fine. Abbiamo sentito Lega, calciatori, allenatori, tutte le componenti italiane, e sono tuttee.disponibili a collaborare ma tenendo lontane proposte che ci stanno creando grande ...

Advertising

napolista : Gravina sul Mondiale ogni due anni: «Siamo contrari, per motivi sportivi e commerciali» Il presidente Figc: «Spons… - Dondolino72 : RT @MicheleSpiezia1: Niente da fare, #Lotito resta un avversario sul campo, la debacle della Procura #Figc sul caso #tamponi #Lazio risuona… - MicheleSpiezia1 : Niente da fare, #Lotito resta un avversario sul campo, la debacle della Procura #Figc sul caso #tamponi #Lazio risu… - ambrosino490 : RT @MicheleSpiezia1: Guerra continua tra #Gravina e #Sibilia. È pronta la sfiducia, la maggioranza dei Comitati #LND contro il presidente c… - Dondolino72 : RT @MicheleSpiezia1: Guerra continua tra #Gravina e #Sibilia. È pronta la sfiducia, la maggioranza dei Comitati #LND contro il presidente c… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina sul

...per Ezio Rossi c'è ora bisogno di tornare a festeggiare e l'occasione sembra essere ghiotta...Cerignola Bisceglie 4 - 0 Bitonto Città di Fasano 3 - 0 Brindisi San Giorgio 0 - 0 Casertana5 -...Così il presidente federale Gabrieleaveva detto a Gianni Infantino, ieri, all'incontro tra i 55 presidenti federali europei e il numero uno della FifaMondiale biennale. La vigilia del ...La Germania: 'Non ci sarebbe più tempo per recuperare la fatica'. Fabio Licari. 'Per noi sarebbe la fine'. Anche dalla Germania parere negativo: 'Non ci sarebbe tempo per far riposare i giocatori e fa ...RISULTATO FINALE Casertana - Fbc Gravina 5-1 Amara trasferta della Fbc Gravina a Caserta. Subisce una goleada. Nei minuti di recupero il gol della bandiera di Terrevoli. ///////// ...