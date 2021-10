Advertising

ETGazzetta : Gravina a Infantino: 'Il Mondiale biennale per noi sarebbe la fine' #Fifa #Uefa -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Infantino

La Gazzetta dello Sport

"Per noi sarebbe la fine". Così il presidente federale Gabrielea Gianni, ieri, all'incontro tra i 55 presidenti federali europei e il numero uno della Fifa sul Mondiale biennale. La vigilia del Consiglio Fifa, in svolgimento oggi, è stata ...Oggi, alla vigilia del Consiglio Fifa, le federazioni europee hanno chiesto con decisione adi 'fermarsi': l'italianoe Portogallo, Germania e Spagna sono stati i più convinti nella ...Alla vigilia del Consiglio Fifa di oggi, i presidenti federali europei, tra i quali Gravina, hanno chiesto con decisione di ripensare alle proposta. I c.t. si sono negati a Wenger. E intanto la Superl ...Durante una conferenza stampa tenutasi allo stadio Olimpico di Caracas, in Venezuela, dove il top manager si trova per una tournée sudamericana, Gianni Infantino è tornato a lanciare la proposta del M ...