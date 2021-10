Grande Fratello Vip, scoppia la bufera contro una gieffina: l’accusa è di avvelenamento (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip si è corso un bel rischio, ovvero i coinquilini della casa hanno subito una situazione spiacevole che li ha portati a sfiorare l’avvelenamento. Cos’è successo? Grande Fratello Vip-AltranotiziaC’è sempre Grande tensione all’interno della Casa, incrementato da continui malumori. Non si placano gli animi, soprattutto, quando si tratta di Soleil Sorge e, in generale, le donne, all’interno del reality, sono risultate essere più maligne quando sono in attacco. In questa situazione, già difficile, si sono aggiunti episodi spiacevoli tra cui un rischio di avvelenamento per i concorrenti, durante una cena. Cos’è accaduto realmente? Ecco come sono andati i fatti. Grande Fratello Vip, un tentativo di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AlVip si è corso un bel rischio, ovvero i coinquilini della casa hanno subito una situazione spiacevole che li ha portati a sfiorare l’. Cos’è successo?Vip-AltranotiziaC’è sempretensione all’interno della Casa, incrementato da continui malumori. Non si placano gli animi, soprattutto, quando si tratta di Soleil Sorge e, in generale, le donne, all’interno del reality, sono risultate essere più maligne quando sono in attacco. In questa situazione, già difficile, si sono aggiunti episodi spiacevoli tra cui un rischio diper i concorrenti, durante una cena. Cos’è accaduto realmente? Ecco come sono andati i fatti.Vip, un tentativo di ...

Advertising

Anna586230 : @mel_cri ue, famme sapè comme va a fernì il grande fratello, ce teng. - Vincy60326876 : il grande fratello mi ha eliminato il commento dove dicevo perché non pubblicare mai i video della stanza blu contr… - MJuano999 : @ilPellicano_ Sprecati per il grande fratello. Devono fargli uno show tutto loro. Al passo con gli Icardis, I Naras. Roba cosi - marinellibar : @Cris_quella L'unica ragione per cui essere grati al Grande fratello - ste___90 : RT @Mary_Cric: Ma invece del grande Fratello e compagnia bella, non possiamo mandare in onda dei corsi di educazione civica? No perché la s… -