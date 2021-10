Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè: ecco com’era prima dei ritocchi [FOTO] (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lulù Selassié è entrata nel Grande Fratello Vip col titolo di principessa, assieme alle sorelle Jessica e Clarissa.Sono figlie di Giulio Bissiri (Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié), nonché nipoti dell'ultimo imperatore d'Etiopia. #FOTO A FINE ARTICOLO Nel corso delle puntate del reality questa nobile discendenza reale è stata messa in dubbio, ma è stata difesa dalle tre ragazze a spada tratta, così come è stato da loro difeso l'onore del padre, nonostante alcuni guai di quest'ultimo con la giustizia. Il percorso nella casa di Lulù è stato sin d subito molto chiacchierato. Inizialmente è finita al centro dell'attenzione per il legame con Manuel Bortuzzo: dopo un iniziale avvicinamento e diverse effusioni, i due hanno poi preso le distanze l'uno dall'altra e sembra che il flirt sia dunque ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 ottobre 2021)Selassié è entrata nelVip col titolo di principessa, assieme alle sorelle Jessica e Clarissa.Sono figlie di Giulio Bissiri (Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié), nonché nipoti dell'ultimo imperatore d'Etiopia. #A FINE ARTICOLO Nel corso delle puntate del reality questa nobile discendenza reale è stata messa in dubbio, ma è stata difesa dalle tre ragazze a spada tratta, così come è stato da loro difeso l'onore del padre, nonostante alcuni guai di quest'ultimo con la giustizia. Il percorso nella casa diè stato sin d subito molto chiacchierato. Inizialmente è finita al centro dell'attenzione per il legame con Manuel Bortuzzo: dopo un iniziale avvicinamento e diverse effusioni, i due hanno poi preso le distanze l'uno dall'altra e sembra che il flirt sia dunque ...

