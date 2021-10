Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan bacia Nicola Pisu: “non diciamolo a nessuno” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Primo bacio al Grande Fratello Vip 6 tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: la showgirl gli ha chiesto di non rivelarlo agli altri gieffini Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono scambiati il loro primo bacio dopo una cena romantica nella Nave dell'Amore del Grande Fratello Vip 6: i due gieffini, dopo il primo bacio a stampo, sotto le coperte si sono scambiati un bacio più passionale con la promessa di non condividere quanto successo con nessuno. I sentimenti nella casa del Grande Fratello Vip possono cambiare velocemente, se quasi 15 giorni fa Nicola Pisu aveva voglia di baciare Soleil ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Primo bacio alVip 6 tra: la showgirl gli ha chiesto di non rivelarlo agli altri gieffinisi sono scambiati il loro primo bacio dopo una cena romantica nella Nave dell'Amore delVip 6: i due gieffini, dopo il primo bacio a stampo, sotto le coperte si sono scambiati un bacio più passionale con la promessa di non condividere quanto successo con. I sentimenti nella casa delVip possono cambiare velocemente, se quasi 15 giorni faaveva voglia dire Soleil ...

Advertising

eraunabattuta1 : Forse non hanno capito che noi loro 3 li portiamo in finale, perché stanno al grande fratello e non al servizio mil… - leeyumscuddles : se fosse per questo gruppo diventerebbe una casa di riposo il grande fratello #gfvip - Triplotre : La casa del Grande Fratello è diventata la casa di riposo #gfvip - infoitcultura : Miriana Trevisan età, figlio, malata, Instagram, carriera, ex marito Pago, Nicola Pisu e Grande Fratello Vip - MiryJed : Ma queste prendono tutto così seriamente? Ma cosa sono andate a fare al grande fratello? Andate a casa! #gfvip -