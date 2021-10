Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 22 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questa sera, venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 ottobre. anticipazioni Nel corso della puntata di stasera si affronteranno tanti temi e fatti avvenuti nel corso degli ultimi giorni: chiarimenti, relazioni e tanto altro. C’è sempre Grande tensione all’interno della Casa, incrementato da continui malumori. Negli ultimi giorno non si sono placati gli animi, soprattutto, quando si tratta di Soleil ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questa sera, venerdì 22, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda ilVip. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte ledi, 22Nel corso delladi stasera si affronteranno tanti temi e fatti avvenuti nel corso degli ultimi giorni: chiarimenti, relazioni e tanto altro. C’è sempretensione all’interno della Casa, incrementato da continui malumori. Negli ultimi giorno non si sono placati gli animi, soprattutto, quando si tratta di Soleil ...

_iamAm2_ : 'Io combatto questa situazione di malvagità,è la mia missione' Jo ma che dici stai a fa il grande fratello ma che m… - _alyxlifegoeson : oggi stavo all'ASL a fare un vaccino la dottoressa fa delle domande a mio fratello grande di come stessi etc... tra… - Ettore31791256 : @AristarcoScann1 Te lo segnalano e il Grande Fratello interviene - ele1280 : Va be Jo Squillo fuori luogo in ogni circostanza. Se si alzano i toni, non vuole entrarci ma va al grande fratello… - Maria67509026 : RT @Viviana20112011: La vera realtà che questo grande fratello non sta andando bene proprio perché sono dei pesantoni e non si divertono se… -