Gran Bretagna, rischio 100mila contagi al giorno. Ma il governo esclude lockdown (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In Gran Bretagna se non si agisce subito per fermare il contagio del Covid - 19 si rischia "una crisi profonda" nei prossimi tre mesi. A lanciare l'allarme è la sanità britannica, che chiede al ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Inse non si agisce subito per fermare ilo del Covid - 19 si rischia "una crisi profonda" nei prossimi tre mesi. A lanciare l'allarme è la sanità britannica, che chiede al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia chiude le attività lavorative per nove giorni. L'annuncio di Putin a causa della situazione epidemiologic… - graziano_delrio : “Nuovo lockdown a Mosca”, “Boom di casi in Gran Bretagna”. Ecco il mondo dove il vaccino è meno diffuso e dove il… - Corriere : Una sotto-variante di Delta sta crescendo in Gran Bretagna - fcolarieti : Sileri vede un Natale in libertà. Ma Draghi è cauto: “Ciò che accade in Gran Bretagna insegna che è necessario muov… - MichGPS : #Roubaix2021 Men's Team Sprint la Gran Bretagna termia in 43.467 miglior tempo per ora -