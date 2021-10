Advertising

orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: il servizio prestato senza titolo o su base di dichiarazione mendace non è valutabile - paolodoppler : Come già dissi una volta se mi@va male tutto obbiettivo diventa scalare graduatorie terza fascia ata e diventare bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie terza

Orizzonte Scuola

Conseguenze rifiuto proroga Le supplenze sono temporanee e le nomine avvengono dadi istituto per gli insegnanti, dadifascia per il personale ATA. Ricordiamo gli ...Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i titoli di accesso all'insegnamento permettono l'iscrizione nellafascia delled'istituto . Titoli di accesso per la scuola dell'...da graduatorie di terza fascia per il personale ATA. Ricordiamo gli effetti previsti per rinuncia alla proroga contrattuale per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto: La ...Test Medicina 2021: reso finalmente pubblico il terzo scorrimento di graduatoria. I posti ancora a disposizione, tuttavia, sono ormai pochi in alcuni atenei.