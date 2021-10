Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Gp Italia: Marquez, a Misano in una situazione migliore: (ANSA) - ROMA, 20 OTT - 'Torniamo a Misan… - valenskij : Un bellissimo omaggio! 'La strada in Italia prende il nome da Gabriel Garcia Marquez' -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Marquez

ANSA Nuova Europa

"Torniamo a Misano in una situazione migliore, ogni fine settimana siamo riusciti a migliorare un po' di più". Così Marcin vista del Gp del Made in Italy e dell'Emilia - Romagna. "Ora iniziamo le ultime tre gare dell'anno, quindi speriamo di poter continuare il trend degli ultimi gran premi e concludere bene la ...Sinora, qui si sono disputati 18 GP di San Marino, 7 GP d'e 1 GP di Emilia Romagna. I piloti più vincenti in assoluto sono Jorge Lorenzo , Valentino Rossi e Marc, impostisi 3 volte a ...(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Torniamo a Misano in una situazione migliore, ogni fine settimana siamo riusciti a migliorare ...(ANSA) – ROMA, 20 OTT – “Torniamo a Misano in una situazione migliore, ogni fine settimana siamo riusciti a migliorare un po’ di più”. Così Marc Marquez in vista del Gp del Made in Italy e dell’Emilia ...