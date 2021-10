Governo, Draghi: "Campagna vaccinale in Italia più spedita che media Ue" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "La curva epidemiologica è sotto controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità" ha detto il premier nel corso dell'informativa in Senato. "Evitare il ripetersi dei pericolosi episodi di protezionismo sanitario a cui abbiamo assistito nei primi mesi della pandemia" Leggi su rainews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "La curva epidemiologica è sotto controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità" ha detto il premier nel corso dell'informativa in Senato. "Evitare il ripetersi dei pericolosi episodi di protezionismo sanitario a cui abbiamo assistito nei primi mesi della pandemia"

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - pietroraffa : Questo 5 a 0 è dedicato a tutti quelli che 'il Governo Draghi farà male al Pd' #ballottaggi2021 - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vl… - RaiNews : Le comunicazioni al Parlamento in vista del prossimo Consiglio #UE - MagnaGrecia76 : Ma chi scrive draghi competente nel governo..mi spiegate in cosa? Grazie -