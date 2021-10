Gonzalo Villar merita una chance nella Roma di Mourinho? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mourinho non vede Villar e lo spagnolo rischia di lasciare la Roma a gennaio per trovare continuità. Leggi su 90min (Di mercoledì 20 ottobre 2021)non vedee lo spagnolo rischia di lasciare laa gennaio per trovare continuità.

Ultime Notizie dalla rete : Gonzalo Villar Mourinho attaccato da El Pais: 'Ha fatto fuori gli spagnoli, la Spagna è un trauma' Il mancato utilizzo di Gonzalo Villar, Borja Mayoral e Carles Perez da parte di Josè Mourinho nella sua Roma non è passato inosservato in Spagna. Nella sua rubrica su El Pais Daniel Verdú arriva a parlare persino di ' ...

Tiago Pinto: 'Roma più forte grazie a Mourinho, vogliamo vincerle tutte' Ti aspetti una Roma più matura con le big? Per Villar Mourinho ha speso parole al miele per lui, ... Per Gonzalo il calcio è sempre così: 3/4 settimane fa si parlava di Diawara, ora di Gonzalo, la ...

Occasione per Villar Voce Giallo Rossa Gonzalo Villar merita una chance nella Roma di Mourinho? Gonzalo Villar era arrivato a Roma per la prima esperienza in una grande squadra, dall'Elche, a gennaio 2020, poco prima che il mondo entrasse in lockdown a causa del Covid. Un'esperienza che ha tempr ...

Calciomercato Roma, la Juve insiste per lo scambio | Nuova proposta La sessione che si aprirà all’inizio del 2022 rappresenta per la Roma un appuntamento importante. E’ durante quella finestra di mercato che il General Manager Tiago Pinto dovrà completare il lavoro co ...

