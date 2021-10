God of War ha venduto 20 milioni di copie su PlayStation 4 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una delle ip più importanti di Sony, God of War, sbarca su PC forte dei suoi 20 milioni di copie vendute. L'ha confermato Santa Monica Studios oggi sul PlayStation blog, come già riportato questo pomeriggio in questa notizia. Un dettaglio interessante, tuttavia, ma che potrebbe passare in sordina, è quello relativo ai 19.5 milioni di copie piazzate del titolo, che lo rendono un enorme successo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una delle ip più importanti di Sony, God of War, sbarca su PC forte dei suoi 20divendute. L'ha confermato Santa Monica Studios oggi sulblog, come già riportato questo pomeriggio in questa notizia. Un dettaglio interessante, tuttavia, ma che potrebbe passare in sordina, è quello relativo ai 19.5dipiazzate del titolo, che lo rendono un enorme successo. Leggi altro...

