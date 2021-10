Gli scienziati tengono la situazione sotto stretta osservazione e, per ora, non sono previste nuove restrizioni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vaccino Covid 19: tutto quello che c'è da sapere guarda le foto Effettivamente, era troppo tempo che stavamo tranquilli. Pe non farci annoiare troppo, giunge fresca da Oltremanica la news che una nuova variante Delta del virus SarsCoV2 sta causando un numero crescente di infezioni nel Regno Unito. Si parla di circa 49-50mila nuovi casi ogni giorno. Stabile, invece, il dato sui ricoveri in ospedale, che si aggirano intorno ai 7mila pazienti totali attualmente in ospedale per Covid di cui 823 attaccati a un ventilatore, numero contenuto grazie all’azione dei vaccini. La nuova variante Delta, tutto ciò che ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vaccino Covid 19: tutto quello che c'è da sapere guarda le foto Effettivamente, era troppo tempo che stavamo tranquilli. Pe non farci annoiare troppo, giunge fresca da Oltremanica la news che una nuova variante Delta del virus SarsCoV2 sta causando un numero crescente di infezioni nel Regno Unito. Si parla di circa 49-50mila nuovi casi ogni giorno. Stabile, invece, il dato sui ricoveri in ospedale, che si aggirano intorno ai 7mila pazienti totali attualmente in ospedale per Covid di cui 823 attaccati a un ventilatore, numero contenuto grazie all’azione dei vaccini. La nuova variante Delta, tutto ciò che ...

