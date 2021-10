Giustizia | Conferenze Pm solo se autorizzate da Procuratore

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lestampa dei Pm nel corso delle indagini potranno svolgersisedaldella Repubblica "con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse ...

Lestampa dei Pm nel corso delle indagini potranno svolgersi solo se autorizzate dal ... depositato nelle commissionidi Camera e Senato dai relatori, Enrico Costa e Andrea ...ROMA - Sta per tramontare definitivamente la stagione dellestampa nelle procure di tutta Italia. Quelle grandi per i fatti di maggiore impatto ...nel voto che le due commissione- ...Il consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha nominato l’ex prefetto di Napoli, Marco Valentini, consigliere di Stato. La nomina ha ricevuto il preventivo parere favorevole de ...Le Conferenze stampa dei Pm nel corso delle indagini potranno svolgersi solo se autorizzate dal Procuratore della Repubblica "con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse ...