Giovane pallavolista decapitata dai talebani a Kabul: la denuncia dell'allenatrice (Di mercoledì 20 ottobre 2021) pallavolista decapitata dai a Kabul . A dare la notizia choc la sua allenatrice che denuncia al Persian Independent, secondo i media indiani, la terribile uccisione dell'atleta. Mahjubin Hakimi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021)dai a. A dare la notizia choc la suacheal Persian Independent, secondo i media indiani, la terribile uccisione'atleta. Mahjubin Hakimi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I talebani decapitano una giovane pallavolista. sarebbe successo ad inizio ottobre, a denunciarlo una sua ex allena… - LaStampa : Afghanistan, l’allenatrice denuncia: “I taleban hanno decapitato una mia giovane pallavolista” - Paola_zrz : RT @Agenzia_Ansa: I talebani decapitano una giovane pallavolista. sarebbe successo ad inizio ottobre, a denunciarlo una sua ex allenatrice… - SavaDaiana : RT @annamariamoscar: Afghanistan, l’allenatrice denuncia: “I taleban hanno decapitato una mia giovane pallavolista” - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: I talebani decapitano una giovane pallavolista. sarebbe successo ad inizio ottobre, a denunciarlo una sua ex allenatrice… -