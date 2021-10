Ginnastica, Mondiali 2021: qualificazioni sospese per positività al Covid-19. Serve la sanificazione, Italia rinviata di 80 minuti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La FIG ha comunicato il motivo per cui le qualificazioni maschili dei Mondiali 2021 di Ginnastica artistica sono state sospese per 80 minuti. Tutto è legato a una positività al Covid-19 riscontrata alla vigilia della sesta suddivisione, originariamente in programma alle ore 08.10 e poi slittata alle ore 09.30 (sempre Italiane, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi). A quel punto il personale sanitario è stato mandato in campo gara, l’ambiente e tutti gli attrezzi sono stati sanificati in modo da poter fare riprendere la competizione nel più breve tempo possibile. Dunque niente cancellazioni e sospensioni, nessun allarmismo eccessivo: una semplice procedura sanitaria applicata seguendo il protocollo e un rinvio contenuto in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La FIG ha comunicato il motivo per cui lemaschili deidiartistica sono stateper 80. Tutto è legato a unaal-19 riscontrata alla vigilia della sesta suddivisione, originariamente in programma alle ore 08.10 e poi slittata alle ore 09.30 (semprene, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi). A quel punto il personale sanitario è stato mandato in campo gara, l’ambiente e tutti gli attrezzi sono stati sanificati in modo da poter fare riprendere la competizione nel più breve tempo possibile. Dunque niente cancellazioni e sospensioni, nessun allarmismo eccessivo: una semplice procedura sanitaria applicata seguendo il protocollo e un rinvio contenuto in ...

