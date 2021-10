Ginnastica, la giapponese Hitomi Hatakeda cade alle parallele: danni al midollo spinale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Federazione di Ginnastica giapponese ha dato notizia di un terribile infortunio capitato alla 21enne ginnasta nipponica Hitomi Hatakeda. La giovane atleta è caduta durante un allenamento alle parallele asimmetriche, rimediando un terribile colpo alla spina dorsale. La Hatakeda è stata immediatamente portata in ospedale, dove gli esami hanno rivelato danni al midollo spinale e diverse contusioni alle vertebre cervicali. Hitomi, scrive la Gazzetta dello Sport, che ha gareggiato anche ai Giochi di Tokyo, si era appena qualificata per la finale all-around ai campionati del mondo, in corso di svolgimento a Kitakyushu, in Giappone. È allenata dalla ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Federazione diha dato notizia di un terribile infortunio capitato alla 21enne ginnasta nipponica. La giovane atleta è caduta durante unnamentoparle asimmetriche, rimediando un terribile colpo alla spina dorsale. Laè stata immediatamente portata in ospedale, dove gli esami hanno rivelatoale diverse contusionivertebre cervicali., scrive la Gazzetta dello Sport, che ha gareggiato anche ai Giochi di Tokyo, si era appena qualificata per la finale all-around ai campionati del mondo, in corso di svolgimento a Kitakyushu, in Giappone. Ènata dalla ...

