Ginnastica artistica | Italia da record ai Mondiali! 4 Finali di Specialità | non succedeva dal 1950

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ha conquistato quattrodiai Mondiali 2021 di. Si tratta di un risultato di enorme impatto, anche perché tutt’altro che normale per la nostra Nazionale maschile: siamo stati abituati a risultati esorbitanti nel corso della nostra storia ultrasecolare (la prima rassegna iridata si disputò ad Anversa nel 1903), gli azzurri hanno conquistato una vagonata di medaglie (di cui 13 d’oro) ma un accesso in massa agli atti conclusivi come quello ottenuto a Kitakyushu (Giappone) non è di certo consueto. Anzi. Per ritrovare più trecon il tricolore ai Mondiali bisogna risalire addirittura al, quando furono cinque: i protagonisti furono Guido Figone (settimo al corpo libero, sesto al cavallo, quinto agli anelli, sesto alle ...