Giannis: 'Bello avere un anello, ma ci serve una nuova sfida: la mia è...' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'anello è stata un'emozione forte, il punto più insolito di una giornata strana. Giannis Antetokounmpo si è emozionato quando il commissioner gli ha consegnato il simbolo del trionfo Nba, quando ha ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'è stata un'emozione forte, il punto più insolito di una giornata strana.Antetokounmpo si è emozionato quando il commissioner gli ha consegnato il simbolo del trionfo Nba, quando ha ...

Il video. Nba, 75 anni da leggenda: cinque motivi per continuare a sognare Campioni oltre il parquet Tra i protagonisti annunciati invece di quest a stagione c'è di sicuro ancora lui, Giannis Antetokounmpo, trascinatore dei Bucks campioni in carica. Il bello della Nba è ...

