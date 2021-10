Ghali torna con il nuovo brano “Wallah”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) –, ilin uscita il 29 ottobre, segna il ritorno dia quasi due anni dal successo di DNA. “Sento il bisogno dopo due anni come questi dire a fare ballare la gente – afferma– La musica, il ballo sono cose che servono alle persone per stare bene e penso che il peso di questi due anni sulla salute mentale delle persone cominci a farsi sentire. Abbiamo bisogno di affermare l’importanza della spensieratezza eè il mio augurio di poterci ritrovare a ballare insieme molto presto”. Sarà disponibile, nel giorno della release di, anche il videoclip sul canale YouTube dell’artista.ha scelto di affidare la regia a Moncef Henaien della casa di produzione Noon, una realtà ...

ha scelto di affidare la regia a Moncef Henaien della casa di produzione Noon, una realtà internazionale per cui collaborano registi tunisini emergenti cheha ritenuto importante ...Un ritorno alle origini. Il rapperfa tappa nella sua Baggio circondato dai fedelissimi che conoscono a memoria le sue rime. QuiAmdouni è nato e cresciuto da genitori tunisini e ha esordito con il collettivo hip hop Troupe d'Elite. Sempre qui, nel centro sportivo di Baggio, ha girato le scene per il videoclip del brano "...MILANO (ITALPRESS) – Wallah, il nuovo brano in uscita il 29 ottobre, segna il ritorno di Ghali a quasi due anni dal successo di DNA. “Sento il bisogno dopo due anni come questi di tornare a fare balla ...Ghali svela attraverso i suoi social l'arrivo di un inedito. Si tratta di "Wallah", il brano che è proprio quello creato per McDonald's ...