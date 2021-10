GFVip, malore di Miriana nella notte? Lulù: ‘hanno chiamato il medico’. Cosa è accaduto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una concorrente del GF Vip si è sentita male nella notte: si tratta di Miriana Trevisan. LEGGI ANCHE:– Che operazione ha subito Miriana? Ecco Cosa le è accaduto Miriana ha accusato dolori probabilmente per aver portato la grossa cesta della spesa: forse lo sforzo è stato troppo pesante per lei, la showgirl avrebbe infatti subito un’operazione da poco tempo. Sembra che sia stato chiamato un medico per visitarla e sui social gli utenti hanno commentato l’accaduto. Nei video condivisi sul web infatti si sente Lulù dire che è stato chiesto l’intervento di un dottore che potesse visitare Miriana. In molti si sono allarmati soprattutto per gli stacchi della regia che hanno lasciato qualche ... Leggi su funweek (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una concorrente del GF Vip si è sentita male: si tratta diTrevisan. LEGGI ANCHE:– Che operazione ha subito? Eccole èha accusato dolori probabilmente per aver portato la grossa cesta della spesa: forse lo sforzo è stato troppo pesante per lei, la showgirl avrebbe infatti subito un’operazione da poco tempo. Sembra che sia statoun medico per visitarla e sui social gli utenti hanno commentato l’. Nei video condivisi sul web infatti si sentedire che è stato chiesto l’intervento di un dottore che potesse visitare. In molti si sono allarmati soprattutto per gli stacchi della regia che hanno lasciato qualche ...

umaketosmile : Che si sia inventata il malore per non andare fino in fondo con Nic ?#gfvip lang:it - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: Il malore di Miriana è stato forse per il tonno? Unito allo spumante Santero? #gfvip - Emanuel72607325 : Cioè appuntamento da sogno con un giovane bellissimo, signorile e distinto come Nicola, tutto sembra andare per il… - Emanuel72607325 : Il malore di Miriana è stato forse per il tonno? Unito allo spumante Santero? #gfvip - sara36658548 : RT @tiffany__Chucky: che schifo di persone siete. se adesso quel piccolo malore che ha avuto Ainett, lo avrebbe avuto una Soleil tutti preo… -