GF Vip, topo avvistato nella cucina: Ainett e Jessica terrorizzate (VIDEO) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In queste ore, la quiete all’interno della casa del GF Vip è stata spazzata via dall’ingresso di un topo. L’animale è stato avvistato in cucina da alcune concorrenti. Le più spaventate sono state soprattutto Ainett Stephens e Jessica Selassiè. Manila Nazzaro, invece, è stata molto più pragmatica. Scopriamo, dunque, che cosa è successo. L’avvistamento del topo al GF Vip nella casa del Grande Fratello Vip è stato avvistato l’ennesimo topo. Questa non è assolutamente la prima volta che durante un’edizione del reality show di Canale 5 venga avvistato un simile animale. Ad ogni modo, stavolta il tutto è avvenuto dinanzi agli occhi di molti coinquilini e dei telespettatori da casa. I concorrenti stavano in ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In queste ore, la quiete all’interno della casa del GF Vip è stata spazzata via dall’ingresso di un. L’animale è statoinda alcune concorrenti. Le più spaventate sono state soprattuttoStephens eSelassiè. Manila Nazzaro, invece, è stata molto più pragmatica. Scopriamo, dunque, che cosa è successo. L’avvistamento delal GF Vipcasa del Grande Fratello Vip è statol’ennesimo. Questa non è assolutamente la prima volta che durante un’edizione del reality show di Canale 5 vengaun simile animale. Ad ogni modo, stavolta il tutto è avvenuto dinanzi agli occhi di molti coinquilini e dei telespettatori da casa. I concorrenti stavano in ...

